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Lise öğrencileri stajlarını Portekiz ve Yunanistan'da yapacak

Isparta Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, okul stajlarını Portekiz ve Yunanistan’da yapacaklar.

Isparta Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, okul stajlarını Portekiz ve Yunanistan'da yapacaklar. Okul Müdürü ve Proje Koordinatörü Meral Tepe, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimiz yurt dışında stajlarını yapacaklar” diye konuştu.


Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği kapsamında 2018 yılı teklif çağrısı döneminde Eğirdir Nafiz Yürekli MTAL'ın yapmış oluğu 2018-1 ‘Deniz Mahsulleri Avrupa Stajı' konulu 43 bin 372 avro bütçeli projesi kabul edilmiştir.


Proje ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü ve Proje Koordinatörü Meral Tepe, “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ Programı Öğrenci ve Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında 2018 yılı Teklif Çağrı döneminde Okulumuzca sunduğumuz ‘Deniz Mahsulleri Avrupa Stajı' başlıklı projemiz kabul edildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimiz yurt dışında stajlarını yapacaklar. Bu kapsamda 20 Nisan - 4 Mayıs 2019 tarihleri arasında 10 öğrencimiz 2 öğretmen eşliğinde Portekiz-Brag'ta, 12 - 25 Mayıs 2019 tarihleri arasında da yine 10 öğrencimiz 2 öğretmen eşliğinde Yunanistan'ın Girit Adası'nda staj yapma imkanı bulacaklar” dedi.


Tepe açıklamalarının devamında, “Öğrencilerin staj süresince deniz mahsullerinin hazırlanması, sunulması ile ilgili eğitim alacaklar. Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan Euro Pass sertifikasına sahip olacaklar" ifadelerini kullandı.

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