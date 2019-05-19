Lise öğrencilerinden 19 Mayıs koreografisi

Isparta'da lise öğrencileri, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl dönümünde Tuna Nehri Marşı eşliğinde bedenleriyle 100. yıl yazdı.

İstiklal mücadelesi sırasında 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl dönümünde liseli gençler, 100. yıl koreografisi oluşturdu. Isparta Senirkent Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi öğrencileri, Tuna Nehri Marşı eşliğinde oluşturdukları ay yıldızlı Türk bayrağı ve 100. yıl koreografisinin ardından Atatürk posterini sergilediler.