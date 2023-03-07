Lise öğrencilerinden depremzedelere saç bakım hizmeti

Isparta'da mesleki eğitim birimine bağlı lise öğrencileri KYK yurdunda konaklayan depremzede vatandaşlara saç kesim ve bakım hizmeti verdi.

Isparta Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı Berberlik Dalı öğrencileri “Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor Projesi” çerçevesinde afetten etkilenen ve Isparta Merkez KYK yurdunda konaklayan depremzede vatandaşlara saç kesim ve bakım hizmeti verdi. Hizmetten yararlanan vatandaşları ziyaret eden Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Isparta'ya gelen depremzedelerle alakalı ilde bulunan bütün eğitim kurumlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirdiğini ve birtakım çalışmalar yaptıklarını belirterek “Bugün de şuan da merkez KYK yurdundayız burada mesleki eğitim birimine bağlı öğretmen ve öğrencilerimiz depremzede vatandaşlarımızın genel bakımlarıyla, tıraşlarıyla ve kuaförlük hizmetleriyle ilgili hizmet yürütüyorlar. Şuana kadar Isparta'da 2 bin 189 öğrencimiz var. Daha önce bulunduğu şehirde mesleki eğitime kayıtlı öğrencilerimizin, yine mesleki eğitime kayıtlarını alarak onları burada ki esnaflarla ilişkilendirerek onların kayıt ve staj süreçlerini takip ediyoruz. Şuan burada görev yapan öğrencilerimizin haftada bir gün okul eğitimi devam ediyor. Diğer günlerde ise mesleki beceri eğitimlerini alanda alıyorlar sektörde devam ediyorlar” dedi.

Gönüllü hizmet veren öğrencilerden birinin depremzede olduğunu vurgulayan Baydur “Bugün de aramızda mesleki eğitim merkezinden öğrencimizde var. Aslında kendisi bir depremzede. O bölgede deprem felaketinden sonra Isparta'ya geldi. Hem öğrenciliğine devam ediyor hem de mesleki eğitimini sektörde alıyor. Bugün de burada gönüllü hizmet çerçevesinde depremzede vatandaşlarımıza hizmet etmek üzere burada bulunuyorlar” şeklinde konuştu.

Gönüllü olarak hizmet veren merkezi eğitim birimine bağlı Kemal Sevingün yaptıkları hizmetten gurur duyduğunu belirterek “Öğretmenlerimiz ve kendi adımıza büyük bir şeref duyduk. Burada ilk defa hizmet veriyoruz inşallah devamı da gelecek yardım etmek isteriz” dedi.