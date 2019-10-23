Lise öğrencilerinden sağlık için doğal sabun üretimi

Isparta'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Gül Küçük Sanayi Sitesi içerisinde yapılan ve eğitim-öğretime devam eden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde doğal sabun kullanımına dikkat çekilerek, farkındalık oluşturuluyor. Okulun kimya bölümünde, öğretmenleri gözetiminde zeytinyağlı, lavantalı, katranlı ve birçok çeşitte doğal sabun üretiliyor. Yapılan sabunlara istenilmesi halinde dekoratif şekil de verilebiliyor.

TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Laboratuvarında yapılan sabunlarda kesinlikle koruyucu boya veya koku sağlayıcı esans bulunmazken, doğal sabunların cilt ve saç sağlığı ve bakımı açısından oldukça faydalı olduğu ifade ediliyor.

Diğer yandan, üretilen sabunların dünyaca ünlü markalı şampuanların bıraktığı etkiyle yarışabileceği ifade ediliyor.

Zeytinyağlı, lavantalı ve katranlı başta olmak üzere 20 çeşitte yapılan doğal sabunların cilt ve saç sağlığı açısından oldukça faydalı olduğu kaydediliyor.

TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Belgin Sağlam, doğal olmayan sabun türlerine karşı olduklarını belirterek, “Biz, burada doğal sabun üretiyor ve öğrencilerimize de doğal sabun yapmayı öğretiyoruz. Koku veya renk için katkı maddesi kullanmak cilt sağlığı için zararlı. Kullanmayı bırakın, faydasını - zararını görürsünüz. Biz, sabunda doğallıktan yanayız” diye konuştu.