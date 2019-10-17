İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Liselilerden Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik'e ayyıldızlı destek koreografisi

Isparta’nın Senirkent ilçesinde lise öğrencileri tarafından, Fırat’ın doğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek amacıyla ayyıldızlı koreografi yapıldı.

Isparta'nın Senirkent ilçesinde lise öğrencileri tarafından, Fırat'ın doğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla ayyıldızlı koreografi yapıldı.


Senirkent Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi öğrencileri, giydikleri kırmızı renkte üniforma ile okul bahçesinde hilal ve yıldız şeklindeki koreografiyi gerçekleştirdikten sonra ellerindeki kırmızı ve beyaz balonlarla, güvercinleri gökyüzüne saldılar.


Liselilerin yaptığı koreografi sırasında, arka fonda ise ‘Gündoğdu Marşı' çalındı.


Yapılan etkinlik sonunda hazırlanan videonun sonunda ise, “Barış Pınarı Harekatı'nda kalbimiz Mehmet için çarpıyor” mesajı yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.