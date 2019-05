Liselileri geliştiren uluslararası projeler

Isparta Halıkent Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmenleri tarafından yürütülen eTwinning projeleri kapsamında, öğrencilere severek dil öğrenme ve öğrenirken kültürlerini yakından tanıyarak keşfetme imkanı sağlanıyor.

Okulda İngilizce öğretmenleri Ayşegül Polat ve Gülsüm Karademir tarafından 2018- 2019 eğitim öğretim yılında aktif olarak hayata geçirilen, “Be a buddy, not a bully” (Dostum ol, kabadayı değil), “My paradise like counrty” (Ülke gibi cennetim), “The colors of the World Together” (Dünyanın renkleri birlikte) adlı uluslararası ve “Learning Foreign Languages with Web2 Tools” (Web2 Araçları İle Yabancı Dil Öğrenme) adlı ulusal eTwinning proje çalışmalarının devam ettiğini belirtildi.

Projelerin ortak amaçlarının öğrencilerin yabancı dile karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak ve öğrencileri yeni web2 araçlarıyla tanıştırmak, teknolojiyi müfredata etkili biçimde entegre etmek olduğunu ve de projeler vasıtasıyla öğrencilere empati, saygı, hoşgörü gibi evrensel değerler kazandırmak olduğunu ifade eden proje yürütücüsü öğretmenler, özellikle uluslararası platformda yürütülen projeler aracılığıyla, öğrencilerin hem kendi kültürlerini yakından tanıma ve tanıtma olanağına sahip olduğunu hem de farklı kültürler hakkında bilgi edinerek kültürel mirasın ve zenginliğin önemi konusunda fikir sahibi olduklarını kaydettiler.

Uluslararası proje ile öğrenciler hem dil öğreniyor hem de rehberlik eğitimi alıyor

Kurucu ortaklığını Halıkent Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Ayşegül Polat ve Lycee Professionnel La Champagne İngilizce öğretmeni Florence Bedon'un yaptığı akran zorbalığı konusunda farkındalık oluşturmak ve mücadele etmek için başlattığı "Be a buddy, not a bully" adlı uluslararası eTwinning projesinin çalışmaları başarıyla devam ettiği belirtildi.

Proje yürütücülerinden Polat, projenin uluslararası olması nedeniyle iletişim dilinin İngilizce olduğu ve öğrencilerin İngilizce olarak kendilerini ifade edebilme olanağı bulmalarının İngilizce dersine karşı olumlu tutum geliştirmelerinde faydalı olduğu iletti.

Polat ayrıca, proje kapsamında yazma faaliyetleri gerçekleştirildiğinden, öğrencilerin yabancı dil yazma becerilerinin ve kelime dağarcıklarının geliştiğini, ayrıca okul rehber öğretmeni Raşit Yıldız tarafından projede görevli olan öğrencilere “Akran zorbalığı” konusunda seminer verilerek çalışmaların desteklendiğini söyledi.

Kültürel mirasa sahip çıkılırken, başka kültürlere de saygı gösterilmesi hedefleniyor

Halıkent Anadolu Lisesi öğrencileri “My Paradise Like Country” ve “The Colors of the World Together” isimli uluslararası eTwinning projeleri kapsamında da hem kültürel mirasa sahip çıkıldığı hem de yabancı dil becerilerinin geliştirildiğine dikkat çekildi.

Projeler vasıtasıyla nesilden nesile devam eden kültürel mirası oluşturan soyut ve somut bilgilerin paylaşılması, kültürel değerlerin gençlere aktarılması, diğer kültürlere karşı hoşgörülü ve saygılı olunmasının hedeflendiği bildirildi.

Proje sayesinde öğrencilerin yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu bir tutum sergiledikleri ve web2 araçlarını aktif bir şekilde kullandıkları ifade edildi.

Dil öğrenirken okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeterlilikleri de gelişiyor

Halıkent Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Gülsüm Karademir ve öğrencileri, Web2 araçlarıyla yabancı dil öğrenimini zenginleştirmek, yabancı dil öğreniminde karşılaşılan önyargı ile mücadele etmek, yabancı dil derslerini daha verimli değerlendirmek, teknolojiyi müfredata etkili biçimde entegre etmek amacıyla dahil oldukları "Learning Foreign Languages with Web2 Tools" adlı ulusal eTwinning projesinin çalışmalarına devam ettiği, yapılan etkinlikler ile öğrencilerin dil eğitimindeki dört temel beceri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeterlilikleri üzerinde olumlu etkileri olduğu belirtildi.