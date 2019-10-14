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Maç izlemeye geldikleri spor salonunda tezahürat yerine "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attılar

Isparta’da Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Genç Erkekler Basketbol Turnuvaları’nda tribünleri dolduran taraftar öğrenciler, takımlarına tezahürat yapmak yerine Mehmetçik’e destek sloganları attılar.

Isparta'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Genç Erkekler Basketbol Turnuvaları'nda tribünleri dolduran taraftar öğrenciler, takımlarına tezahürat yapmak yerine Mehmetçik'e destek sloganları attılar.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nı bu kez spor camiasında destekleyen öğrenciler, takımlarına destek için bulundukları tribünden, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” şeklinde sloganlar attılar.


Isparta'da Doğa Koleji ile Final Okulları arasında yapılan maçlarda, mücadele ön plana çıkarken, 6 Mart Spor Salonunda oynanan karşılaşma öncesinde Mehmetçik'e tezahürata başlayan öğrenciler, maç boyu TSK'ya destek sloganlarını sürdürdüler.

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