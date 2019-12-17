Madde bağımlılarının mesken tuttuğu eski hastane binasında temizlik

Isparta Devlet Hastanesi'nin Şehir Hastanesi'ne taşınmasından sonra, yaklaşık 2,5 yıldan bu yana atıl kalınca gayrimeşru işler için otel olarak kullanılan taş bina ile ilgili çıkan haberler sonrasında bölgede hummalı bir çalışma başlatıldı.

Doğancı Mahallesi Muhtarı tarafından gündeme getirilen taş binanın atıl vaziyette bulunması, fuhuş başta olmak üzere her türlü kötü alışkanlığın mekanı haline gelmesiyle ilgili çıkan haberler sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü binada temizleme çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanması sonrasında, binanın temiz ve boş bir şekilde 9 Aralık'ta resmi tahsisi yapılan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne (ISUBÜ) devredileceği öğrenildi.

Isparta Devlet Hastanesinin Şehir Hastanesine taşınmasından sonra atıl kalan taş bina, fuhuş başta olmak üzere her türlü kötü alışkanlığın mekanı haline geldi. Madde bağımlılarının da mekanı haline gelen binanın en üst katının ise yatak odası olarak dizayn edildiği ortaya çıktı.

Taş binanın bu durumundan oldukça rahatsız olduklarını dile getiren Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, çevrede birkaç tane okul olduğunu ve çocuklar adına tedirgin olduklarını ifade etmişti.

Söz konusu taş bina ile ilgili çıkan haberler sonrasında, daha önce hastane olarak kullanılan bina, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince temizlenmeye başladı.

Binadan çıkan pisliklerin, taş bina bahçesinde yakılarak imha edildiği gözlendi.

Divarcı: “Basında çıkan haberler sonrasında çağrılarımız cevap buldu”

Tahliye ve temizleme çalışmaları devam ederken İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan Muhtar Ali Divarcı, “Burası, eski devlet hastanesi olarak kullanılan ‘Taş bina' dediğimiz bina. Yaklaşık 2-3 yıldır terk edilmiş bir haldeydi. Buranın kime ait olduğu ve kime devredildiği belli değildi. En son, geçen hafta ISUBÜ'ye devredildiği öğrenildi. Buranın boş ve etrafının güvenliksiz olmasından dolayı, burayı madde bağımlıları ve rastgele kişiler kullanmaya başlamıştı. Basında çıkan haberler sonrasında çağrılarımız cevap buldu. Bugün sabah itibariyle Sağlık İl Müdürlüğü binayı temizlemeye başladı. Daha sonra burası ISUBÜ'ye devredilecek. Bütün mahalle halkı bu konuda çok memnun. Tüm yetkililere teşekkür ediyoruz” dedi.

“Mahalle halkı sürekli şikayette bulunuyordu”

Muhtar Divarcı açıklamasında ayrıca, “Bu binanın bazı katlarında yatak ve çarşaf vardı, burada değişik şeyler yapılıyormuş. Madde bağımlıları burayı kullanıyorlarmış ve içeride baktığımızda alkol tüketildiğini gördük. Etraftaki vatandaş, bu konuda sürekli şikayette bulunuyordu. Bugün tedbirler alındı, herhangi bir sorunumuz olmayacak bundan sonra inşallah” dedi.

ISUBÜ: “09.12.2019'dan önceki sorumluluk kurumumuza ait değildir”

Öte yandan, ‘Taş bina' ile ilgili çıkan haberler sonrasında bir açıklama yapan ISUBÜ Rektörlüğü ise, “Kamuoyunda ve yerel basında eski devlet hastanesi taş binası ile ilgili çeşitli haberler yer almıştır. Kamuoyu söz konusu binanın üniversitemize ait olduğu bilgisine sahip olduğu için kurumumuza ‘binaya ilgisiz' şeklinde eleştirilerde bulunulmuştur. Bu bilgiler yanlıştır. Söz konusu arazi ve binanın üniversitemize resmi tahsisi 09.12.2019 tarihinde yani bir hafta önce yapılmış olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden teslim alınmıştır. Dolayısıyla bina ve arazideki sorumluluk bu tarihten öncesinde kurumumuza ait değildir. Tahsisten hemen sonra okulumuza yeni fiziki alanlar kazandırmak için acil bir şekilde proje çalışmaları başlamış olup, gelişmelerle ilgili kamuoyu gerektiğinde bilgilendirilecektir” açıklamasını yapmıştı.