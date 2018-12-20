Madende 64.3, gülde 39.6 milyon dolarlık ihracat

Isparta'da 2018 yılının 11 ayında madende 64.3, gülde ise 39.6 milyon dolarlık ihracat yapıldığı belirtildi.

Isparta'da Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında İl Ekonomi Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Isparta'da faaliyet gösteren sanayiciler, iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda Isparta ekonomisi masaya yatırılarak mevcut sorunlar, geliştirilmesi gereken alanlar, talep ve öneriler değerlendirildi. Vali Seymenoğlu toplantıda bulunan tüm sektör temsilcilerine tek tek söz vererek görüş ve önerileri dinledi.

Sektörel bazda değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda; Isparta'da 2018 yılının ilk 11 ayında 64.3 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek birinci sırada yer alan madencilik ürünleriyle ilgili sektör temsilcilerinin söz almasının ardından Vali Seymenoğlu değerlendirme yaptı. Seymenoğlu, hammadde ihracatından ziyade nihai ürünlerin ihracı konusunda geliştirmeye açık alanların değerlendirilmesinin ekonomiye daha fazla katkı vereceğini söyleyerek, bu konuda yapılacak çalışmaların gelecek yılların da düşünülerek yapılması tavsiyesinde bulundu.

39.6 milyon dolar ihracatla ikinci sırada yer alan kimyevi maddeler ve mamulleri (gül yağı ve türevleri) sektörüyle ilgili de Gülbirlik'in kooperatifleşme ve markalaşma alanında başarılı çalışmalar yaptığını kaydeden Vali Seymenoğlu, tıbbi aromatik bitkilerin hammadde olarak değil de kozmetik ürünlere dönüştürülerek ihraç edilmesinin büyük getirileri olduğunu belirtti. Sektör temsilcilerinin özellikle kozmetik alanında merdiven altı tabir edilen imalat yöntemleriyle piyasa sundukları ürünlerin, marka değerlerine zarar verdiğini iletmeleri üzerine ise Vali Seymenoğlu, bu konuda ilgili müdürlüklerin daha sık denetim yapması talimatı verdi.

Geçtiğimiz aylarda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) arasında imzalanan protokolle hayata geçirilmesi planlanan Gül ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Ürünlerini Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Projesi hakkında da sektör temsilcilerinden bilgi alan Vali Seymenoğlu, projenin öneminden bahsederek hayata geçirilmesi için yakından takip edeceğini söyledi.

Geçtiğimiz 11 ay itibariyle 29.8 milyon dolar ihracat gerçekleştiren yaş meyve ve sebze sektörü temsilcilerinin, elma toplama aşamasından sonra ürün kaybı oluştuğunu gündeme getirmeleri üzerine; Tarım İl Müdürlüğü tarafından elma işçilerine yönelik eğitim çalışmaları yapılmasını isteyen Vali Seymenoğlu, ayrıca Isparta'ya dışarıdan gelen tarım işçilerinin barınma konularında da gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

Toplantının sonunda görüş alışverişinde bulunmanın çok verimli olduğunu dile getiren ve tüm katılımcılara teşekkür eden Vali Seymenoğlu sanayiciler ve yatırımcılarla sürekli irtibat halinde olacaklarını kaydetti.