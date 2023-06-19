Mahallelinin itirazda bulunduğu arsa 9 Milyon 700 Bin TL'ye satıldı

Mülkiyeti Eğirdir Belediyesine ait, Yenimahalle 552 ada, 7 parselde kayıtlı, 908,48 metrekare arsa 9 Milyon 700 bin TL'ye satıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Yenimahalle girişinde bulunan ve halen bir kısmı çift yol olarak da kullanılan arsa, 7 milyon 725 bin TL muhammen bedel üzerinden bugün kapalı teklif usulü (artırma) ile satışa çıkarıldı. Eğirdir Belediye başkanlığı odasında ihale komisyonu huzurunda gerçekleşen ihaleye 4 kişi teklif verdi.

Zarfların açılmasından sonra açık arttırmaya geçildi. Özlem Kaya ve Süleyman Bülbül arasında çekişmeli geçen ihalede, Süleyman Bülbül 9 Milyon 700 bin TL vererek arsanın sahibi oldu.