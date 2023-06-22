MediaMarkt Isparta'da ilk mağazasını açtı

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, Isparta'da bin 560 metrekarelik mağaza açtı. On binlerce ürünün tüketicilerle buluştuğu mağazada açılışa özel çeşitli ürün kategorilerinde sunulan fırsatlar teknolojiseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere alışveriş imkanı sunan elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor. Bugün 230 bin metrekareden fazla mağaza alanına sahip olan marka, ülkedeki büyüme hedefleri doğrultusunda yeni mağaza açılışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Türkiye'deki 94'üncü mağazasını Isparta'da Meydan AVM içerisinde açan marka, açtığı mağazada 12'si kadın, 12'si erkek çalışan olmak üzere toplam 24 kişiyi istihdam edecek.

Marka, on binlerce ürünün yer aldığı Isparta'daki mağazasında, çeşitli ürün kategorilerinde açılışa özel kampanya da düzenliyor. Kampanya 22-23 Haziran tarihlerinde geçerli olacak.

MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar, mağaza yatırımlarıyla ilgili şöyle konuştu: “Tüketicilerin MediaMarkt mağazalarına duydukları ilgiden çok mutluyuz. Açtığımız her yeni mağaza ile tüketicilerin tercihlerine yönelik en iyi hizmeti vermek için çalışıyor, cazip fiyatlarımızla tüketicinin bütçesine katkı sağlıyor ve istihdam oluşturuyoruz. Elektronik perakendenin deneyim şampiyonu olma yolunda amacımız Alışveriş Deneyimi, Kullanım Deneyimi, Çalışan Deneyimi ve Sosyal & Çevresel Etki Deneyimi alanlarının tamamında ilk tercih edilen deneyim elektroniği perakendecisi olmak. Isparta'daki yeni mağazamızda da teknolojiseverlerle buluştuğumuz için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de yeni mağaza açılışlarımızı sürdüreceğiz.”