Mehmet Tönge Mahallesi'nde asfalt çalışması

Isparta Belediyesi'nce Mehmet Tönge Mahallesi'nde başlatılan asfaltlama çalışmalarında yarı geçildi.

Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünce Mehmet Tönge Mahallesinde sürdürülen çalışmalarda sona gelindi. Altyapı çalışmalarının tamamen bittiği mahallede, asfalt çalışmalarında da yüzde 50 oranı geçildi. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da Mehmet Tönge Mahallesinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Günaydın, “Bu mahallemizdeki asfalt çalışmalarını takip için üç gün gelemedim. Ekibimiz bana sürpriz yaptı, büyük otobüs yolları ve ana yollar asfaltlandı, mahallemizin yüzde 50'si bitti. Ekibimiz saat 19.00'a kadar verimli bir şekilde çalışıyor. Ekibime teşekkür ediyorum. Yollarımız trafik çizgilerine kadar yapılıyor, sevinçliyiz. Çalışmalar gayet güzel gidiyor. Mahallemizin tamamını kazımıştık, kar yağışı ve büyük soğuklar nedeniyle çalışmalara bir süre ara vermiştik. Ekibim mesai mefhumu gözetmeden çalıştı. Mehmet Tönge halkımıza hayırlı olsun, halkımıza mahcup olmadık, birkaç gün içerisinde çalışmalarımız tamamlanıyor” dedi.

Muhtardan başkana teşekkür

Başkan Günaydın'ın incelemelerine eşlik eden Muhtar Mustafa Uysal da, “Bu asfaltın bu havalarda dahi mahallemize çok kaliteli bir şekilde döküldüğünü görüyoruz. Mahallemize yapılmış olan bir hizmet. 30 yıl önce dökülen asfaltı 5 santimetre olarak gördük, şimdiki asfalt 12-15 santimetre civarında. Bu mahallemiz için bir velinimettir. Bu hizmetlerinden dolayı başkanımıza ve tüm emeği geçen belediye çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum.”