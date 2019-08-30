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Mesire alanında ceset bulundu

Isparta’da mesire alanında bir erkek cesedi bulundu.

Isparta'da mesire alanında bir erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.00 sıralarında Gökçay Mesire Alanı'nda hareketsiz şekilde bir gencin yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz şekilde yatan gencin öldüğü belirlendi. Polis yaptığı incelemede, cesedin 18 yaşındaki Mehmet Ali K.'ya ait olduğunu belirledi. Talihsiz gencin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan inceleme sonrasında otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna sevk edildi.


Öte yandan, Mehmet Ali K.'nın mesire alanındaki lunaparkta işçi olduğu öğrenildi.

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