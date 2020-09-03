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Metruk binada çıkan yangın korkuttu

Isparta’da metruk binada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yanındaki yapıya sıçradı.

Isparta'da metruk binada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yanındaki yapıya sıçradı. Yanan iki metruk bina itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.



Yangın, Sülübey Mahallesi 3706. Sokak'taki metruk binada başladı. Kısa sürede yanındaki binaya da sıçrayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 5 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Ekiplerin yangına müdahale ettiği sırada alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ekipler tarafından kurtarılırken, yangın bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu'da olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi aldı. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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