Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları köy yaşam merkezlerinde eğitim alıyor

Gül çiçeği hasadı için Isparta'ya gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları kendileri için açılan köy yaşam merkezlerinde eğitim alıyor. Yaklaşık 350 öğrenci, gül çiçeği hasadı bitene kadar köy yaşam merkezlerinde sosyal faaliyetlere ve etkinliklere katılıyor.

Dünyanın gül yağı ihtiyacının yüzde 65'ini karşılayan Isparta'da gül çiçeği hasadı başladı. Gül bahçelerinde çalışmak üzere Şanlıurfa ve Hatay illerinden Isparta'ya gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için, Isparta Valiliği öncülüğünde Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından köy yaşam merkezleri açıldı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Tepecik köyünde açılan köy yaşam merkezinde, mevsimlik tarım işçilerinin 0-3 ve 0-6 yaş grubundaki çocuklarına yönelik eğitim çalışmaları yapılıyor. Çocuklar, gül çiçeği hasadı bitene kadar köy yaşam merkezindeki öğretmenler eşliğinde çeşitli aktivite ve etkinliklere katılarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Gül çiçeği hasadı boyunca köy yaşam merkezinde yaklaşık 350 öğrencinin eğitim alacağını belirten Milli Eğitim İl Müdürü Erhan Baydur, “Keçiborlu ilçemizde açmış olduğumuz 3 tane köy yaşam merkezine bağlı olarak mevsimlik tarım işçilerimizin çocuklarının eğitimlerini aldığı yerdeyiz. Bu yıl Mayıs ayında başlayan ve Haziran ayının sonuna kadar devam edecek gül hasat sezonunda mevsimlik işçilerimizin çocuklarına yönelik eğitimleri devam ettiriyoruz. Örgün eğitimde olan çocuklarımız köylerimizde bulunan okullarında eğitim öğretime dahil ediyoruz. Ondan sonraki süreçlerde yine köy yaşam merkezlerinde sosyal faaliyetlere ve etkinliklere katılıyorlar. Örgün öğretimle birlikte 0-3 ve 0-6 yaş, örgün dışı okul öncesi eğitim alan toplam 350 öğrencimiz şu anda mevsimlik işçi vatandaşlarımızın çocukları eğitim öğretim görüyor köy yaşam merkezlerimizde” dedi.