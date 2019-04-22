MHP'li Günaydın, Bahçeli'nin Başdanışmanı olarak görevlendirildi

Isparta'da 3 dönem belediye başkanlığı yapan Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Yusuf Ziya Günaydın, MHP Lideri Dr.Devlet Bahçeli tarafından Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

Antalya'da geçen hafta sonunda düzenlenen İl Başkanları ve Belediye Başkanları toplantısına davet edilen Yusuf Ziya Günaydın, Şehircilik ve Mimariden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak atandı.

MHP Genel Merkezi tarafından 22 Nisan 2019 tarihli yayınlanan görevlendirme yazısında MHP Lideri Bahçeli tarafından, “Görevinizi büyük sorumluluk duygusu, üstün fedakarlık, yüksek ahlak anlayışıyla ve tam bir ahenk içerisinde yürüteceğinize olan inancımla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim” ifadelerine yer verildi.

Kendisine verilen görev sonrası Günaydın ise yaptığı açıklamada, “Böyle şerefli bir görevi şahsıma layık gören Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerimi arz eder, ülkemize, partimize ve davamıza hayırlı hizmetler etmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim” dedi.