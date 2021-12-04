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Milli Eğitim Müdüründen engelli öğrenciye doğum günü süprizi

Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Münasebetiyle Yedişehitler Özel Eğitim Anaokulunda eğitim gören öğrencinin doğum gününü kutladı.


Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Yedişehitler Özel Eğitim Anaokulundan bir öğrencinin evine sürpriz yaparak doğum gününü evinde kutladı. Öğrencinin ailesiyle sohbet eden Baydur öğrencinin doğum günü hediyesini verdikten sonra beraber doğum günü pastasını üflediler.

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