Milli Mutfak Hareketi Eğirdir'den başladı

Dünyada ilk kez 515 kilogram ve 7 metre uzunluğunda yaptığı dev baklavayı özel fırında pişirerek 13 usta ile birlikte Guiness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Chef Mahmut Dolmacı, Milli Mutfak Hareketi'ne Eğirdir'den başladı.

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) ile Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu'nun birlikte düzenlediği, tüm Türkiye'deki il, ilçe ve köyleri kapsayan 'Milli Mutfak Hareketi' ISAPDER'in desteğiyle Eğirdir'den başladı. TAŞPAKON'un milli mutfak kültürü ve yöresel lezzetlerin benimsenmesi amacını taşıyan 8 ana kararı kapsamında, 13 usta ile birlikte Guiness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Şef Mahmut Dolmacı, Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Gastronomi Zirvesi'nde, 515 kilogram ağırlığında ve 7 metre uzunluğunda dev baklavanın yapılıp, özel fırında pişirilmesiyle 'Guiness, Dünyanın En Büyük Baklava Rekoru'nu kıran ustalardan Chef Dolmacı, 13 Aralık 2018 günü Eğirdir'de, geleceğin aşçılarına, uygulamalı Türk Mutfağı yemekleri ve tatlıları eğitimi verdi.

Türk mutfak lezzetleri sergilendi

Türk Mutfağı, Milli ve Yerli değerlerimiz hakkında seminer verdikten sonra uygulamaya geçen şef Mahmut Dolmacı, Türk mutfağından Soğan Kebabı, Arap Tavası, Patlıcan Kebabı, Beyti Kebabı, Urfa Kebabı, Adana Kebabı, Domatesli Kebap ve Kebap sosları yapılışını gösterdi. Mahmut Dolmacı, tatlılardan Güllü Baklava, Portakallı Baklava, Havuç Dilimi Baklava, Ev Baklavası, Bülbül Yuvası, Antep Fıstıklı Baklavası, Katmer, Şöbiyet, Cevizli Kadayıf'ı da öğrencilerle paylaştı. Birbirinden enfes lezzetler daha sonra protokole, eğitimcilere ve öğrencilere ikram edildi.

Okul müdüründen teşekkür

Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Meral Tepe, Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Eğitimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Guiness Rekortmeni şef Dolmacı'ya, öğrencilerine göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür etti.