Minibüs çarşı iznine çıkan askerlere çarptı: 2 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir minibüs çarşı iznine çıkan askerlere çarptı. Kazada yaralanan 2 askerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sıralarında Eğirdir-Isparta Karayolu üzerindeki Babasultan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Durmuş G. yönetimindeki Şarkikaraağaç seferini yapan 32 SL 331 plakalı minibüs, Eğirdir Müftülük binası önünde Eğirdir Dağ Komando Okulu'ndan çarşı iznine çıkan Emre K. ve Tahsin E. isimli askerlere çarptı. Çalışma bulunan ve tek şeride düşen yolda kaza sonucu Tahsin E. hafif şekilde yaralanırken, Emre K. ise ağır yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Emre K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, minibüs sürücüsünün ise gözaltına alındığı öğrenildi.