Minik öğrencilere "Eğirdir Gölü'nü ve Balıklarını Tanıyorum" eğitimi verildi

Eğirdir Akademi Çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerine Su Ürünleri Yüksek Mühendisi İbrahim Özdal tarafından “Eğirdir Gölü'nü ve Balıklarını Tanıyorum” konulu eğitim verildi. Ayrıca öğrencilere Dr. Vedat Yegen tarafından Eğirdir SAREM Limnoloji Müzesi'ndeki balıkların tanıtımı yapılırken, Dr. Oğuz Yaşar Uzunmehmetoğlu da öğrencilere enstitü kuluçkahanesini tanıttı.