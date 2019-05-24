Minikler tohum bombalarını doğaya bıraktı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ana okulu öğrencileri, 'Her şeyden bir şey yaptık' projesi kapsamında atık kağıtları doğaya faydalı olacak şekilde geri dönüşümünü sağlamak amacıyla, kağıt hamuruna dönüştürüp içlerine tohumlar koyup filizlenmesi için doğaya bıraktı.

Dündar Bey Anaokulu Pamuk Şekerleri sınıf öğretmeni Adile Yılmaz "Doğa sevgisi ve çevre bilincinin gelişmesi için hazırladığımız proje kapsamında "tohum bombası" dediğimiz topları doğayla buluşturduk. Tohum bombası, toprakta bitki oluşumunu geliştirip, toprağı canlandırmak ve havalandırmak için toprağa atılan minik toplardır. Tohum topları aynı zamanda tohumların gelişmesi için uygun ortamı sağlayarak onları dış etkenlerden korur. Biz de hazırladığımız tohum bombalarını doğaya bıraktık." dedi.