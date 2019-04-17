Miniklerden polisleri duygulandıran mektuplar

Kendilerine gönderilen 18 mektuba, ayrı ayrı cevap yazan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet mensupları, mektuplarıyla birlikte bugün Mahmatlar Köyü'ne giderek, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ettiler.

İlçe Emniyetinde görevli Komiser Yardımcısı Ömer Gürlek ve emniyet mensuplarının katıldığı teşekkür ziyaretinde, öğrencilere minik hediyeler takdim edildi.

Okul öğretmeni Betül Demirdaş'a ise İlçe Emniyet Müdürü İsmail Karasakal adıyla bir teşekkür plaketi takdim edildi.

Teşekkür plaketinde "Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş yıldönümünde 'koca yürekli öğrencilerimizin' İlçe Emniyet Müdürlüğümüze göndermiş olduğu her biri birbirinden kıymetli mektuplarla moral ve motivasyon desteği sağladığınız için teşekkür ederiz. Onlara huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamak adına var gücümüzle çalışacağız" ifadeleri yer aldı.