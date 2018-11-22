Miniklere jandarmadan trafik eğitimi

Ülkemizde yaşanan trafik kazalarının istatistiklerini inceleyen yetkililer, insan faktörünün önemli olduğunu, trafik kazalarına, hız, alkollü ve uykusuz araç kullanmak başta olmak üzere yaya kusurları ve eğitim eksikliklerinin neden olduğunu tespit etti. Bu neticeden yola çıkan Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik eğitimin uzun bir süreç olduğunu göz önünde bulundurarak, geleceğimiz olan öğrencileri trafik konusunda daha duyarlı ve bilinçli hale getirmek, trafik eğitimlerine katkıda bulunmak, trafik kazalarını asgariye indirerek can ve mal kaybını azaltmak için kasaba, köylerde vatandaşlara, okullarda ise öğrencilere yönelik eğitici seminerler vermeye başladı. Aliköy İlköğretim Okulu öğrencilerine Asayiş Şube Müdürlüğü Trafik Kısım Amirliği ile Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafik eğitimi verildi. Akülü araba ile çocuklara emniyet kemeri kullanımı, trafik işaretleri ile yaya geçidi kuralları uygulamalı olarak öğretildi. Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği tarafından okula gidiş ve gelişlerde dikkat edilecek hususlar, önemli telefon numaraları, servis araçlarında dikkat edilecek hususlar ile ilgili konularda bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu.