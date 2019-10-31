Mısır yüklü tır devrildi, kasadaki hububat etrafa saçıldı: 1 yaralı

Isparta'da mısır yüklü tırın devrilerek yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralanırken, araçtaki hububat ise etrafa saçılarak telef oldu.

Olay, gece saat 00.45 sıralarında Isparta - Afyonkarahisar karayolunun 48. kilometresinde meydana geldi.

İddiaya göre, Levent Y. (29) idaresindeki 15 NL 460 plakalı mısır yüklü tır, Afyonkarahisar istikametinden Isparta yönüne seyir halinde olduğu sırada, Kaplanlı köyü yol ayrımı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce orta bariyerlere çarpan, ardından savrulan tır, yolun sağına devrilerek yan yattı. Talihsiz kazada tır sürücüsü yaralanırken, aracın kasasında bulunan mısır ise etrafa saçılarak telef oldu. Durumun haber verilmesiyle olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı daha sonra ambulansla hastaneye sevk ettiler. Kazanın ardından yola saçılan mısır ekiplerce temizlenerek, trafik aksamasından kısmen etkilenen yol ise tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan, kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, tedavisi yapılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.