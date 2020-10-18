Misli.com 3. Lig 3. Grup: Isparta 32 Spor: 4 - Altındağspor: 0

Misli.
com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 5. maçında Başkent temsilcisi Altındağspor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Levent Balcı, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Atatan Tutan
Isparta 32 Spor: Gökhan, Efşan, Kadir, Volkan Çekiç , Arif Birşen, Semih Üstün (Emre Yüksektepe dk. 85 ?), Serdar Ümit, Nurettin Çakır (Mustafa Diler dk. 85 ?), Bekir Karadeniz (Emre Fırtına dk. 58), Emir Kaan (Emre Bozatlı dk. 78), Volkan Serim
Altındağspor: Süleyman, Furkan Ünsal (Ercan dk. 76), Gürkan, Emre, Bayram Can (Utku dk. 46), Gökhan, Emrah, Timuçin, Burak Toker (Alperen dk. 46) (Fatih Karslı dk. 65), Furkan Güneş, Onur,
Goller: Emir Kaan Gültekin (dk. 21), Nurettin Çakır (dk. 72 ve dk. 84), Kadir Turhan (dk. 78) (Isparta 32 Spor)
Kırmızı Kart: Furkan Güneş (dk. 48) (Altındağspor)
Sarı Kartlar: Nurettin Çakır, Arif Birşen (Isparta 32 Spor), Gürkan Alver, Utku Doğan, Gökhan Şahin (Altındağspor)