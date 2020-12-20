Misli.com 3.Lig: Isparta 32 Spor: 2 - Çatalcaspor: 0

Misli.
com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 13. maçında İstanbul temsilcisi lider Çatalcaspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Isparta 32 Spor atağında Emre Fırtına'nın soldan ortasında altı pas içinde Volkan'ın vuruşunda kaleci Özgün topu uzaklaştırdı.
12. dakikada ceza sahası üzerinde topla buluşan Nurettin Çakır'ın uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
20. dakikada Serdar Ümit'in soldan kullandığı kornerde ceza sahası içinde karambol yaşandı. Topu önünde bulan Emir Kaan Üstün, müsait pozisyonda şutunu attı ancak kaleci bu pozisyonda gole izin vermedi.
23. dakikada gelişen ani atakta Isparta 32 Sporlu Nurettin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Özgün'ü geçemedi. Bu pozisyonda top kornere gitti.
35. dakikada 2 rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Emir Kaan, bu pozisyonda şut atmakta gecikince mutlak bir golü kaçırdı.
66. dakikada Nurettin'in soldan ortasında Semih Üstün, sert ve düzgün bir vuruş yaparak topu filelere göndermeyi başardı. 1-0
77. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Nurettin, uzaktan çok sert vurarak farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 2-0
Stat: Atatürk
Hakemler: Yusuf Aydın, Muhammed Yıldız, Volkan Boz
Isparta 32 Spor: Gökhan, Batuhan, Semih, Emir Kaan, Serdar Ümit (Emre Yüksektepe dk. 87 ?), Efşan, Kadir, Nurettin Çakır, Mustafa Diler (Mustafa Acar dk. 86 ?), Emre Fırtına (Kaan Oruç dk. 90 ?), Volkan Serim (Bekir Karadeniz dk. 56)
Çatalcaspor: Özgün, Bora, Burhanettin, Mehmet Mert, Ramiz, Barış, Fırat (Anıl dk. 84 ?), Önder, Mehmet Fatih (Deniz dk. 84 ?), Mustafa Coşkun (Alihan dk. 75), Yusuf (Muhammed dk. 76)
Goller: Semih Üstün (dk. 66), Nurettin Çakır (dk. 77) (Isparta 32 Spor)
Sarı Kartlar: Kaan Oruç (Isparta 32 Spor), Burhanettin, Fırat, Mehmet Fatih (Çatalcaspor)