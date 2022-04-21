Mobil Trafik Eğitim Tırı öğrencilere eğitim verdi

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde erken yaştaki çocuklarda trafik bilinci ve farkındalığının oluşturulması amacıyla hayata geçirilen Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik polisleri tarafından çocuklara, işitsel ve görsel araçlarla desteklenen eğitimler uygulamalı olarak verildi. Tırın yanında oluşturulan trafik parkurunda da oyuncak araçlara bindirilen öğrenciler, uygulamalı olarak trafik kurallarını öğrendi. Vali Ömer Seymenoğlu trafik eğitimine katılan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle uzun uzun trafik kuralları hakkında soru cevap şeklinde sohbet eden Vali Seymenoğlu eğitime katılan çocuklara boyama kitabı hediye etti. Öğrenciler katıldıkları eğitimin ardından uymaları gereken trafik kurallarını pekiştirdiklerini söyleyerek polis amcalarına alkışlarla teşekkür ettiler.