Motosiklet sürücüsü yayaya çarpmamak için canını hiçe saydı

Isparta'da otobüslerin arasından yola çıkan yayaya çarpmamak için canını hiçe sayarak ani manevra yapan motosiklet sürücüsü kaldırıma çarptı. Kaza anı bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 11:00 sıralarında 6 Mart Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 Mart Caddesi'nde seyreden ve henüz kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü otobüslerin arasından yola çıkan kadına çarpmamak için direksiyonunu kırdıktan sonra kaldırıma çarptı. Hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.