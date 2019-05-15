İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müftüden Belediye Başkanına Kur'an-ı Kerim'li hayırlı olsun ziyareti

Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin, beraberinde müftü yardımcılarıyla birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.

Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin, beraberinde müftü yardımcılarıyla birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. İl Müftüsü Bayram Şahin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e Kur'an-ı Kerim takdim ederken, Başdeğirmen Kur'an-ı Kerim'i öperek teslim aldı.


Şahin: “Dualarımız sizinle”


Başkanlık görevinde Şükrü Başdeğirmen'e başarı dileklerini ileten İl Müftüsü Bayram Şahin, “Halkımıza hizmet noktasında şehrin belediye başkanı olarak, sizin misafiriniziz. Siz şehrül eminsiniz. Dualarımız sizinle, Rabbim sizleri mahcup eylemesin, utandırmasın, güzel görevler yapmayı nasip etsin. Müftülük olarak sizlerle birlikte yapacağımız görevimizde işbirliğimizin çok önemi olduğuna inanıyorum” dedi.


Başdeğirmen: “Bu ulvi görevi layıkıyla yapmak istiyoruz”


Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Vatandaşlarımızın bizlerden beklentileri çok fazla. Hem belediyenin asli görevlerini hem de onun dışındaki sosyal çalışmalar içinde olmak için gayretlerimiz devam ediyor. Memleketimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Almış olduğumuz bu ulvi görevi layıkıyla yapmak istiyoruz. Müftülüğümüzün yeni hizmet binası bitti, camimiz çok güzel oldu. Bugüne kadar zor şartlar altında hizmet verdiğiniz o eski hizmet binası artık tarihe karışıyor. Bizlere düşen her noktada varız, yardımcı olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.