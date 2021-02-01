Müftülük otoparkının zemin betonu döküldü

3 bin 800 metrekare alanda başlatılan yeraltı otoparkının zemin beton dökümü yapıldı.

Üç mikser tarafından temel beton dökümü çalışmaları yapılırken, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, otoparkın müftülük hizmetlerinde, hac ve umre uğurlama ile karşılamalarında, cenaze namazları için kullanılacağını söyledi. Başkan Başdeğirmen, ayrıca bölgede yapılaşmanın da hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtirken, otoparkın önemine işaret ederek, cenaze namazlarının burada kılınacak olmasıyla birlikte de şehir içerisindeki trafik sorununun da azaltılmış olacağını aktardı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, otoparkın uzun yıllar bölgedeki yoğunluğu kaldıracak bir çalışma olduğunu belirtti.