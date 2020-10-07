Muhtarın ev izolasyonuna uymayan genç tepkisi “3 gün daha pazara gitmese ne olurdu?”

Isparta'da Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, mahalle sakinlerinden 21 yaşındaki bir gencin ev izolasyonuna uymayıp, halk pazarına gitmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İkamet adresinden alınarak yurda yerleştirilen genç için Gürdal, “Mahalle sakinim keşke 3 gün daha sabredip pazara gitmese ne olurdu?” dedi.

Isparta'da muhtarlar, ev izolasyonunda olan vatandaşların kapılarına kadar giderek, kurallara uyup uymadıklarını kontrol ediyor. Kontrollerde evde olmayan vatandaşlar ise kalan sürelerini belirlenen yurtlarda geçiriyor. Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, dün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, ev izolasyonuna uymayan 21 yaşındaki S.B. isimli gence tepki gösterdi. Ev izolasyonunu kuralına uyup uymadığını denetlemek için gencin ikametine giden Muhtar Gürdal, gencin evde olmaması üzerine durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Daha sonra eve dönen genç, ambulansla alınarak, izolasyonda kalan süresini geçirmek üzere yurda yerleştirildi.

“Belki bu olay akabinde mahallemde karantina sayısı artacak”

Muhtar Recep Gürdal, sosyal medya hesabından gencin evinin önünde ambulans ve polis ekiplerinin olduğu fotoğrafı paylaşarak, “İzolasyona uymayıp semt pazarına alışverişine giden 21 yaşında olan S.B. isimli bir mahalle sakinimizi ambulans ve polis eşliğinde izolasyonda kalan süresini yurtlarda tamamlamak üzere ikamet adresinden alarak yurda gönderme zorunda kaldık. Biz takriben 2 aydır mahalle muhtarları olarak filyasyon ekibimiz ile birlikte vaka ve temas olanların adreslerine gidip evde olup olmadıklarını, adresten izole süresi bitimine kadar çıkmamaları hususunda uyarı yapıp, ihtiyaçları olur ise 112'yi arayıp vefa destek grubuna taleplerini yazdırmaları gerektiğini söylüyoruz. Acil bir durum olur ise 112 den ambulans istemeleri gerektiğini belirtiyoruz. Samimiyetimle söylüyorum bu sıcakta dolaştığımız için (günde 50-60 adres gezmek) bize devlet ilave bir ücret vermiyor. Sadece toplumun sağlığını düşünüyor ve bir an önce salgın bitsin diye çalışıyoruz. Belki bu olay akabinde mahallemde karantina sayısı artacak, bize ekstra filyasyon denetim yükü getirecek. Gerek kamu görevim sırasında ve muhtarlık faaliyetlerinde kanunlar, mevzuatlar ne ise kişi ayırımı yapmadan (kardeşim dahi olsa) uyguladığımı herkes bilir. Mahalle sakinim keşke 3 gün daha sabredip pazara gitmese ne olurdu?” diye yazdı.