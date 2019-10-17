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Muhtarlar, Emniyet Müdürü Akay'dan aylık periyodik toplantı talebinde bulundu

Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, yönetimi ve mahalle muhtarları İl Emniyet Müdürü Metin Akay’a ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, yönetimi ve mahalle muhtarları İl Emniyet Müdürü Metin Akay'a ‘Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Muhtarlar Derneği Başkanı Büyükleblebi, mahallelerdeki asayiş sorunları ve çözümü konusunda her ay toplantı yapılmasını talep ederken, İl Emniyet Müdürü Akay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek muhtarlarla yakın ilişki içinde çalışacağını söyledi.


Muhtarlar Derneği Başkanı Büyükleblebi, Emniyet Müdürü Akay'a ‘hayırlı olsun' temennisinde bulunarak, “Şehrimize hoş geldiniz. Biz, mahalle muhtarları olarak şehrimizin güvenliği ve huzuru için de çalışıyoruz. Mahallelerimizin asfaltı, kaldırımı, suyu ve diğer hizmetleri ve sorunları ile ilgileniyoruz ancak asayişte çok önemli. Mahallelerimizin asayişinden, huzurundan da sorumluyuz. Mahallelerimizde olup, bitene duyarsız kalamayız. Bunun içinde rehberimiz Isparta Emniyet Müdürlüğü. Emniyetimiz ile işbirliğinde olacağız, yardımcı olacağız” dedi.

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