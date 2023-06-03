Mustafa Ceceli en güzel şarkılarını 'gül şehri' için söyledi

Isparta Meydan AVM'de düzenlenen konserde alanı dolduran binlerce vatandaş, Mustafa Ceceli'nin şarkılarıyla güzel bir akşam yaşadı. Meydanı dolduran binlerce kişi cep telefonlarının da ışıklarını açarak, Ceceli'nin seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara eşlik etti. Ceceli'nin konser verdiği anlarda sahneye gül yaprakları serpildi. Mustafa Ceceli buna karşılık “Isparta'yı çok özlemişiz” derken, Gül Rengi şarkısını meydanda bulunanlarla birlikte söyledi. Isparta Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu da Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in gönlünün Isparta halkı ile birlikte olduğunu belirtti. Mustafa Ceceli'yi güllerin gökyüzüne güldüğü güller diyarı Isparta'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, “Etkinliğimiz çerçevesinde 8 ülke ve Türkiye'nin çeşitli illerinden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Onlara da Isparta'mıza hoş geldiniz diyoruz” dedi.

Ispartalılar adına bir de talepte bulunan Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, “Gül Rengi şarkınızı ilk dinlediğimizde bizlere Isparta'yı ve gülümüzü hatırlattınız. Bundan sonraki süreçte içerisinde gül geçen bir şarkı yaparsanız, bu şarkının klibini Isparta'mızda gül bahçelerimizde çekmenizi istiyoruz” derken, Mustafa Ceceli de, “Buradan söz veriyoruz. Klibimizi Isparta'da gül bahçelerinde çekeceğiz” şeklinde cevap verdi.

Daha sonra Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, Isparta ürünlerinden oluşan bir hediye setini Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen adına Mustafa Ceceli'ye takdim ederken, diğer taraftan sahneye çıkan çocuklar tarafından Ceceli'ye gül atıldı. Ceceli de bu hareket karşısında diz çökerek çocukları ve Isparta halkını selamladı.