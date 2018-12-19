Narkotimler okul önleri çevresinde kuş uçurtmadı

Isparta'da Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde yapılan denetimlerde aranan 3 şahıs yakalanırken, okul saatinde açık olan 1 iş yerine idari işlem, 12 okul servisi sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

EGM tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak planlanan Okul önleri Genel Asayiş ve Trafik Denetleme Uygulaması kapsamında çok sayıda iş yeri denetlendi. Sabah saat 07.00'den 23.00'e kadar devam eden denetimlerde çok sayıda araç ve şahıs sorgulandı, eksikliği ve kusuru bulunanlara ceza yazılırken, aranan şahıslar ise kıskıvrak yakalandı.

Okul saatinde öğrenci alan iş yerlerine idari işlem

Kentte yürütülen uygulama kapsamında, il genelinde toplam 181 iş yeri kontrol edildi, 1 iş yerine okul saatlerinde öğrenci alımından ve 1 iş yerine 4207 Sayılı Kanuna Muhalefet etmekten toplam 2 iş yerine idari işlem uygulandı.

Yapılan kontrollerde Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapılan 2 bin 859 şahıstan, arandığı tespit edelin 3 şüpheli yakalanırken, 1 şahsa ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan idari işlem yapıldığı belirtildi.

12 servis sürücüsüne ceza, 10 elektrikli bisiklet trafikten men

Emniyete bağlı trafik ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetimde ise, kontrol edilen 120 araçtan 12 araç sürücüne toplam bin 969 TL idari para cezası uygulanırken, kusurlu görülen 10 elektrikli bisikletin de trafikten men edildiği öğrenildi.