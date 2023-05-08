Nevşehir'deki kazada şehit olan uzman onbaşı memleketi Isparta'da toprağa verildi

Nevşehir'de geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.

Jandarma Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel, görevli olduğu Nevşehir JAKEM Komutanlığı nizamiyesi önünde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmış ve sevk edildiği Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştu. Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde düzenlenen törenin ardından cenazesi memleketi Isparta'ya getirilen şehit Kabayel için 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda ikindi namazını müteakip tören düzenlendi. Törene Isparta Valisi Aydın Baruş, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, ITSO Başkanı Metin Çelik, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, şehidin babası Yaşar, annesi Şule, erkek kardeşi Kaan Kabayel, aile yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Şehidin anne ve babası taziye dileklerini kabul ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin yakınları ve babası al bayrağa sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Oğuzhan Kabayel'in Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda bir süre taşındıktan sonra Isparta Şehitliği'ne defnedilmek üzere cenaze aracına konuldu.