O okuldaki öğrencilerin küfür etmesi yasaklandı

Isparta IYAŞ Selçuklu Ortaokulunda hayata geçirilen 'Küfürsüz Hava Sahası' Projesi ile tüm öğrencilerin, evde-okulda, sosyal ve sanal alanlarda küfürlü ve argolu konuşmaları yasaklandı. İlk adım olarak okulda ‘Küfürsüz Hava Sahası' oluşturulması amaçlanırken, projenin Isparta ve Türkiye genelindeki diğer okullara yayılması amaçlanıyor.

Isparta IYAŞ Selçuklu Ortaokulunda sosyal alanda daha sağlıklı bir nesil yetişmesi adına 'Küfürsüz Hava Sahası' isimli proje hayata geçirildi. Projenin açılışı için okul bahçesinde tören düzenlendi. Törene Isparta İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, Isparta Gazeteciler Cemiyet (IGC) Başkanı Şevket Karahan, Okul Müdürü Ramazan Tezcan, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

"Müslüman Türk çocuğuna yakışır şekilde bireyler yetiştirmek istiyoruz"

Okulda düzenlenen sene başındaki Öğretmenler Kurulu toplantısında özellikle öğrencilerin sanal alemdeki yazışmaları ve davranışlarının düzeltilmesi konusunun ön plana çıktığına değinerek, proje içeriğinden bahseden Okul Müdürü Ramazan Tezcan, "Özellikle sanal alemde öğrencilerimizin küfür ve argo konuşmasını engellemek adına nasıl bir çalışma yapabiliriz diyerek bu projede yol aldık. Bu proje yaklaşık 8 ay sürecek. Bu süreçten sonra inşallah, küfrün yasak olmadığını sadece doğru bir davranış olmadığını anlatmak, nasıl temiz bir toplumun temiz dille olacağını, eğitim alan bireylerin etkili iletişimlerinin nasıl olması adına bu projeyi devam ettireceğiz. Proje dahilinde, Nisan ayında ödüllendirilmek üzere, Isparta genelinde küfür ve argo üzerine kısa metrajlı bir film yapmak istiyoruz. Böyle bir yarışma olursa, Isparta'daki diğer okulların da katılımıyla bu projeyi sonlandırıp, Müslüman Türk çocuğuna yakışır bir şekilde, temiz ağızlı, insanlarla etkili iletişim kuran birer birey olarak, bu eğitim öğretim yılını da tamamlamak istiyoruz. Özellikle bu olayın farkındalığı açısından inşallah başarılı oluruz diyorum" dedi.

"Bu, bir matah haline geldi"

Proje hakkında görüşlerini ortaya koyan 6. sınıf öğrencisi Betül İzgi, özellikle sosyal alanda arkadaşlarının küfür ve argo konuşmalarını ‘matah' olarak tabir etti. Projeyi organize eden Okul Müdürü Tezcan ve öğretmenlerine teşekkür ederek konuşmasını sürdüren İzgi, "Günümüzde, gençler arasında küfür ve argo kelimeler kullanılarak yazılı ve sözlü iletişim kurmak bir matah haline geldi. Gerek erkek, gerekse kız öğrenciler çok fazla küfürlü mesaj yazmakta ve bu yazdıkları mesaj ve söyledikleri sözler de kavgaya sebep olmaktadır. Çoğu zaman da anlamlarını dahi bilmedikleri kelimeleri kullanıyorlar. Ben bu durumdan çok fazla rahatsız oluyorum. Sınıfımızda, okulumuzda, mahallemizde ve hatta bazılarının ailesinde bu kötü sözlerin kullanılmasını kesinlikle istemiyorum. Bu proje hakkında katkıda bulunabileceğim her ne varsa, yapmaya hazırım. Unutmayalım ki; çocuklar toplumun aynasıdır. Küfür, zayıf bir edebin ürünüdür. Lütfen küfür ve argo içeren sözler kullanmayalım ve kullanılmasına da izin vermeyelim" diye konuştu.

"Projenin, önce ilimize sonra da ülkemize bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum"

Eğitimin temel çıktısının ‘iyi insan yetiştirmek' olduğuna vurgu yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, "İyi insan tanımının içerisinde, bugün burada hayırlı bir faaliyet olan bu projenin çıktılarıyla da, bende iyi insan yetiştirme arasında doğrudan bir bağlantı kurulabilir düşüncesi hakim oldu. Bu organizasyonu düşünce bazında ortaya koyan, uygulamaya çalışan ve projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki değişim, önce küçük adımlarla başlar. Sonuçları itibariyle de ne kadar yol kat ettiğimizi zaman içerisinde görebilirsiniz. Bu da aslında bu tarz çalışmanın bir çıktısı. Öncelikle öğretmenler olarak, bizler doğru davranışı öğrencilerimize anlatacağız. Davranışın yerleşmesi için de bir çaba sarf edeceğiz. Bence, bu projenin bu bağlamda bir anlamlılık ifade içerdiğini, belki önce ilimize sonra da ülkemize bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. İnşallah, bu projenin çıktılarının da Nisan ayında irdelemek dileğiyle, şimdiden hepinize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Bu projenin genel içeriğini ve çerçevesini önemsiyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Yıldırım, "Eğitim sistemi içerisinde bulunan öğrencilerimizin doğru davranışlar sergilemesi, bizim temel önceliklerimizden bir tanesi. Bu açıdan, öncelikle iyi insan ve doğru davranış sergileme noktasında çeşitli etkinlikler yapıyoruz, planlıyoruz, uyguluyoruz. Bu projenin de temel özü bu aslında. Bu proje ile öğrencimize doğru davranışı öğretip, daha sonrasında da yerleşmesine bir çaba sar edeceğiz. O açıdan bu çalışmanın çıktıları bizim açımızdan önemli. Buradan kat edeceğimiz bir mesafe bir örnek teşkil edebilir, bir farkındalık oluşturabilir düşüncesindeyiz. Bu projenin genel içeriğini ve çerçevesini önemsiyoruz. Bu anlamda da dikkatli bir şekilde de bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Protokolden öğrencilere, öğrencilerden de protokole temsili rozet

Proje açılışının sonunda, örnek öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Yıldırım ve IGC Başkanı Karahan tarafından temsili rozet takılırken, örnek öğrenciler de Milli Eğitim Müdürü, IGC Başkanı ve okul müdürlerine kendi elleriyle rozet takarak hatıra fotoğrafı çektirdi.