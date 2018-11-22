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Oda başkanlarından Vali Seymenoğlu ile birliktelik mesajı

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (IESOB) Başkanı Mehmet Aybatılı ve beraberindeki oda başkanları, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nu ziyaret etti.

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (IESOB) Başkanı Mehmet Aybatılı ve beraberindeki oda başkanları, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu ziyaret etti. Yeni görevinde Vali Seymenoğlu'na başarılar dileyen Başkan Aybatılı ve beraberindeki oda başkanları, birlik ve beraberlik içerisinde çalışacakları mesajını verdiler.


Valilik makamında gerçekleşen Vali Seymenoğlu'na yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Aybatılı, “Bugüne kadar ilimizde görev yapan tüm valilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalıştık. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Biz esnaf ve sanatkarlar olarak Isparta'nın menfaati için her zaman göreve hazırız. Valimizin görevi süreci içerisinde Isparta'ya önemli hizmetler kazandıracağına inancımız tam. Bu vesileyle Valimize görevinde başarılar dileriz” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Seymenoğlu'da esnaf ve sanatkarlar odaları birliği ile uyum içerisinde Isparta'ya hizmet edeceklerini söyledi.

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