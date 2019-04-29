Öğrenci apartlarında uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Isparta'da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik apart dairelerde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'üne uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, diğer 3'ü ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca esrardan 20 kat daha tehlikeli ve şizofreniye yol açtığı belirtilen 7 parça halinde 213 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fatih, Yedişehitler ve Sermet mahallelerinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, önceden belirlenen 4 ayrı adresteki apart dairelere gece operasyonu düzenleyen narkotik ekipleri, T.B.D., D.C.A., B.N., A.C., B.B. ve E.E. isimli 6 kişi ile birlikte 7 parça halinde 213 gram skunk maddesi, 2 adet hassas terazi, 2 adet öğütücü makine ve 7 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

Konuyla ilgili şüphelilerden T.B.D., D.C.A. ve B.N.'ye ‘Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapan ekipler, diğer şüpheliler A.C., B.B. ve E.E.'yi ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına aldı.

Gözaltında bulunan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.