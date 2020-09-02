Öğrenciler EBA destek noktaları ile derslerine devam edebilecekler

ISPARTA (İHA) – Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla 81 ilde online olarak gerçekleştirilen EBA eğitim destek merkezleri tanıtım toplantısın ardından açıklama yapan Isparta Milli eğitim Müdürü Ömer Yılmaz Isparta'da EBA destek noktalarının sayısının artıracağını ifade etti.

2020-2021 Eğitim Öğretim yılının uzaktan eğitim ile başlanması ile ilgili okullarda ve Eba eğitim destek merkezleri hakkında Kadir Boylu Orta Okulunda öğretmen ve öğrenciler ile bir arada EBA tanıtım lansmanı ile bilgi veren Isparta Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz “ Bugün milli eğitim bakanımız Ziya Selçuk tarafından 81 ilde EBA destek noktaları açıldı. Bizde Isparta il merkezinde 34 il geneli ilçeler ile birlikte 104 okulumuzda EBA destek noktalarını şimdilik açmış bulunuyoruz. Burada internet erişimi olmayan veya EBA'ya ulaşamayan öğrencilerimizi bu notlarımızda derslerini çok rahatlıkla almasına imkan tanıyacak bir ortam hazırladı. Okullarımız gayet başarılı bir şekilde bu ortamları hazırladılar. Biz mümkün olduğu ölçüde bütün okullarımızda açmayı planlayacağız ancak bu teknolojik olarak da mümkün olmayabilir. Şu andaki 104 rakamının en az iki üç katına çıkmayı hedefleyebiliriz. Uygulamalı olan ve mesleki alan dersleri alan öğrencilerimize ise dersleri mutlaka yüz yüze uygulamalı olarak verilecektir. Diğer sözel dersleri ise EBA üzerinden yapılması planlanıyor. ” dedi