Öğrenciler evde de sanattan uzak kalmıyorlar

Isparta'da Isparta Güzel Sanatlar Lisesi yöneticilerinin korona virüs tedbirleri kapsamında okuldan uzak kalan öğrenciler için uygulamaya başladıkları 'Evde Kal Sanatla Yaşa' projesi ile gençler sanatlarını eve taşıdı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitimler gerçekleştiriliyor. Isparta Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri bir yandan EBA üzerinden eğitimlerine devam ederken diğer taraftan da 'Evde Kal Sanatla Yaşa' projesi kapsamında ev ortamında oluşturdukları resim ve müzik videoları ile sanattan uzak kalmıyorlar. Öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinde ev ortamında oluşturdukları resim, müzik veya farkı bir akademik çalışmaya ait video görüntülerini okulun resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyorlar. 1 Mayıs'a kadar devam edecek uygulama kapsamında sosyal medyada en çok beğeni alan çalışma okul yönetimi tarafından ödüllendirilecek.