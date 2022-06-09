Öğrenciler hayallerini gerçekleştiriyor

Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi bünyesinde oluşturulan FCL (Future Classroom Lab) Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı'nın açılışı Vali Aydın Baruş tarafından gerçekleştirildi.

Avrupa Okul Ağı (European Schoolnet) tarafından desteklenen bir çalışma olan Future Classroom Lab, Üürkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) çalışmalarına dahil edilerek yürütülüyor. Proje ile geleceğin Sınıfı Laboratuvarı yöntemiyle öğrenmeye ve öğretmeye 21. Yüzyıl becerilerini dâhil ederek, eğitimde değişen stilleri desteklemek ve geleneksel dersliklerin ve diğer öğrenme alanlarının yeniden düzenlenmesini sağlamak amaçlanıyor.

FCL sınıfının açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Vali Baruş yaptığı açıklamada “Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı çalışması yenilikler getirmesi, öğrencilerimizin öğrenim hayatına değişiklikler getirmesi, öğrencilerimizin teknolojiyi etkin olarak kullanarak yeni öğrenme yöntemlerine uyum sağlaması açısından önemli bir çalışma. Çalışmayı gerçekleştiren tüm öğretmen arkadaşlarıma, idareci arkadaşlarıma, Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Bu sınıfta yaşayacağı deneyimler, öğrencilerimize ciddi bir öğrenme tecrübesi kazandıracak ve bilgilerini beceriye dönüştürme yolunda ciddi bir katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

Ardından FCL sınıfındaki bölümleri gezen Vali Baruş öğretmen ve öğrencilerden bilgi alarak projelerinden dolayı öğrencileri tebrik etti.

Sınıfta, 3 boyutlu yazıcılar, elektronik devre setleri, grafik çizim gereçleri ile baskı cihazları, video çekim gereçleri, insansız hava araçları bulunuyor. Öğrenciler, öğretmenlerinin danışmanlığında merak ve hayal ettikleri konular hakkında çalışmalar yapabiliyorlar.

Vali Baruş son olarak okulun kütüphanesinde öğrenciler ve öğretmenlerinin hazırladığı mini konseri dinledi.