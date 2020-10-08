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Öğretmen Erginbaş'ın ölüm nedeni belli oldu

Isparta’da evinde ölü olarak bulunan matematik öğretmeni İsmail Hakkı Ergibanş’ın(43) kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Isparta'da evinde ölü olarak bulunan matematik öğretmeni İsmail Hakkı Ergibanş'ın(43) kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.


Fatih Mahallesi 4933 Sokak'ta yaşayan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni İsmail Hakkı Erginbaş, 6 Ekim Salı günü uzaktan eğitime katılmaması üzerine yakınları tarafından evinde ölü olarak bulunmuştu. Polisin incelemesinden sonra Erginbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Erginbaş'ın yapılan otopsi incelemesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Öğretmen İsmail Hakkı Erginbaş, gözyaşlarıyla Halifesultan mezarlığına defnedildi.


Milli Eğitim'den taziye mesajı


Öte yandan Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesinde Erginbaş için taziye mesaj paylaşıldı. Mesajda, “Milli Eğitim ailesinin değerli bir üyesi olan öğretmenimiz İsmail Hakkı Erginbaş'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olmasının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenab-ı Allah'tan sonsuz rahmet, acılı ailesine, yakınlarına, öğrencilerine, öğretmen arkadaşlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz” denildi.

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