Öğretmen ve öğrencilerden şehitler için özel proje

Şehitlerin adı verilen okulların öğrencilerine şehidi tanıtmak, vatan ve bayrak sevgisini kazandırmak amacıyla hazırlanan "Şehidimi Tanıyorum, Vatanıma Sahip Çıkıyorum" adlı e-Twinning projesi Isparta'da tanıtıldı.

Işsparta'da "Şehidimi Tanıyorum, Vatanıma Sahip Çıkıyorum" adlı e-Twinning projesi hayata geçirildi. Azerbaycan'da da ortağı olan e-Twinnig projesini Isparta'da Keçiborlu Şehit Durmuş Öcal Anadolu Lisesi yapıyor. Projenin koordinatörlüğünü İngilizce öğretmeni Güney Çatal yaparken çalışmada 11-B sınıfı öğrencileri de yer aldı. Proje ile şehit polis memuru Durmuş Öcal'ı hem öğrencilerin daha yakından tanıtması hem de diğer şehitleri tanıyarak vatan, millet ve bayras sevgisini ve değerlerini bilmesi hedefleniyor.

Projede ortaklara birlikte bir çok işbirlikçi ürünler ortaya çıktı. Korona sonrası online olarak hazırlanan proje okulun web sitesi ve özel bölümde de yer alıyor. Proje kapsamında İstiklal Marşının ortak olarak söylenmesi, bayrak devir teslim töreni, şehitlerin fotograf albümlerinin oluşturulması, "Şehidimin Kanı Bayrağımda Dalgalanıyor" gibi etkinlikler yer aldı. Öğrencilerin aktif katılımlarıyla gerçekleşen projede ayrıca eğitimde web 2.0 araçları da etkin olarak kullanıldı.

Keçiborlu Şehit Durmuş Öcal Anadolu Lisesi Müdürü Okul Müdürü Ahmet Gülha, e- Twinning projelerinin öğrencilerin akademik, sosyalleşme, digital farkındalık gibi konularda öğrenciler için çok faydalı olduğunu dile getirdi.