Öğretmenin aracına asitli saldırı

Isparta'da okulun yakınına park ettiği otomobiline asit veya benzeri bir madde dökülerek zarar verilmesi sonrasında psikolojik olarak yıkıldığını belirten sınıf öğretmeni Taşkın Yakışan, "Sıfır aldığım araca gözüm gibi bakıyordum. Ben aracıma yıkamada bile fırçaya sokmayan insanım, arabanın halini böyle görünce psikolojik olarak çok yıkıldım. Bu neden bana yapıldı" diye isyan etti.

Isparta Davraz Mahallesi'ndeki Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan 22 yıllık sınıf öğretmeni Taşkın Yakışan, geçen yıl 69 bin liraya satın aldığı otomobilini 15 Mayıs Çarşamba günü okulun karşı tarafındaki apartmanların önüne park etti.

Daha sonra okula giden Taşkın Yakışan, öğle arasında evine gitmek için aracının yanına geldiğinde şoku yaşadı. Otomobilin sağ kapısının üzerindeki boyanın kalktığını gören Yakışan, diğer bölümleri de inceledikten sonra, aracın tavanı hariç dört yanında boyanın kabardığını fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede aracın üzerine asit benzeri bir madde dökülerek, bez ya da benzer bir şeyle sürüldüğünü ve boyasına zarar verildiğini tespit etti.

Sınıf öğretmeni Yakışan, olayla ilgili şikayetçi olurken, polis ekiplerinin araçta parmak izi çalışması yaparak, çevredeki güvenlik kamerası bulunup bulunmadığını konusunda da araştırma başlattığı öğrenildi.

“Ben aracımı yıkamada bile fırçaya sokmayan insanım, psikolojik olarak çok yıkıldım”

Her zaman olduğu gibi aracını yine okulun karşısındaki apartmanların karşısına bıraktığını kaydeden Yakışan, “Arabamı sabah okulun karşısında bulunan apartmanların önündeki yola, aynı yerine park ettim. Öğlen eve gitmek için arabamın yanına geldiğimde boyaların kabardığını gördüm. Detaylı inceledikten sonra tavan hariç her yerde bu durumun olduğunu gördüm. Hemen polisi aradım. Polislerden arabamın üzerine asit benzeri bir madde döküldüğünü öğrendim. Aracımın kapıları olmak üzere tavan hariç tüm bölgelerde boyası zarar gördü. Polisler yaptığı incelemede parmak izi aldı. Ancak bu olayı kimin yaptığına dair delil yok. Ne kamera kaydı, ne bir tanık hiçbir şey yok. Bu neden bana yapıldı. Ben bir öğretmenim, kimseyle husumetim yok. Şüphelendiğim hiç kimse de yok. Sıfır almış olduğum araca gözüm gibi bakıyordum. Ben aracımı yıkamada bile fırçaya sokmayan insanım. Şu an arabanın halini böyle görünce psikolojik olarak çok yıkıldım. Suçluların en yakın zamanda yakalanıp, cezalarını bulmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

“Özellikle düşünülerek yapılmış organize bir olay gibi"

Okul çevresinde diğer öğretmenlerin de araçlarını park ettiğini ancak yalnızca kendi aracının bu şekilde zarar gördüğünü kaydeden Yakışan, "Başka bir kimseye değil sadece benim aracıma yapılıyor. İyi niyetli bir yaklaşım olmadığını gösteriyor. Sağ kapının boyası kabarmış. Nasıl bir madde, onu da anlamış değilim. Bu bence özellikle düşünülerek yapılmış organize bir olay gibi" ifadelerine yer verdi.