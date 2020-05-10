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Öğretmenler engelli çocukların anneleri için çalıp, söylediler

Isparta’da özel eğitim ve müzik öğretmenleri Anneler Günü ile Engelliler Haftası dolayısıyla engelli çocukların anneleri için ‘Anne’ adlı şarkıyı çalıp, söylediler.

Isparta'da özel eğitim ve müzik öğretmenleri Anneler Günü ile Engelliler Haftası dolayısıyla engelli çocukların anneleri için ‘Anne' adlı şarkıyı çalıp, söylediler.


Yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında okullarda uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Bu kapsamda hem öğretmenler hem de öğrenciler evlerinde kalarak, eğitimlerini sürdürüyor. Isparta'da ‘evde kal' çağrılarına uyan özel eğitim ve müzik öğretmenleri, Anneler Günü ile 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla engelli çocukların anneleri için şarkı söylediler. Öğretmenler evlerinde çaldıkları müzik aletleriyle ‘Anne' şarkısını seslendirdiler. Daha sonra videoları birleştiren öğretmenler, bir klip oluşturdu. Öğretmenler, bu klibi engelli çocukların annelerine armağan ettiler.

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