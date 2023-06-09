Okul Öncesi Şenliği'ne yaklaşık 500 öğrenci katıldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Eğirdir Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Eğirdir Merkez ve köy okullarında eğitim verilen anaokullarının katılımıyla “Okul Öncesi Şenlik” programı düzenlendi.

Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediye Başkanlığının katkıları ve Eğirdir Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde düzenlenen şenliğe katılan 500 çocuk, gönüllerince eğlenme fırsatını yakaladı. Program, Eğirdir Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bando takımının eşliğinde Eğirdir Otogar Meydanı'ndan Kale önüne kadar bütün öğrenci gruplarının şenlik yürüyüşü, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şenlik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu'nun açılış konuşması ile devam etti.

Eğirdir'de okuma oranı yüzde 97

Konuşmasında Eğirdir ilçe ve köylerinde toplam 567 öğrencinin anasınıfına gittiğini belirten Armutoğlu, “İlçe merkez iki anaokulumuzda toplamda 189 öğrencimiz, merkezde ilkokullar bünyesinde 6 ilkokulumuzda 170 öğrencimiz, 17 köyümüzde ise 208 öğrenci de okul öncesi eğitimine devam etmektedir. Merkez Atatürk İlkokulunda, Bağlar ilkokulu, İrfan Kaynak Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu ve Mustafa Çetinkaya İlkokulu bünyesinde ana sınıflarımız mevcuttur. Köylerimizde ise bu yıl itibariyle Ağıl köyümüzde ana sınıfını açamadık. Geriye kalan bütün köy okullarımızda ana sınıfımız mevcut. Eğirdir'de özel kreşlerde de 84 öğrenci, 4-6 yaş Kur'an kursunda 63 öğrencimiz eğitimlerine devam etmektedir” dedi.

Eğirdir'de okuma oranının yüzde 97 olduğunu hatırlatan Milli Eğitim Müdürü Armutoğlu, "Okuma oranımız çağın nüfusuna göre yüzde 97'dir. İnşallah bu önümüzdeki eğitim öğretim yılında da hedefimizin yüzde 100 olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Arama kurtarma köpeği Leo ilgi odağı oldu

Eğirdir “Okul Öncesi Şenlik” programında Isparta İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma köpeği Leo da gösterisini sundu. Leo'nun gösterisi çocukların ilgi odağı oldu. Gösteri sonunda Leo da güçlü bir şekilde alkışlandı.