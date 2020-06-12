Okullarının kapatılacağı iddiaları üzerine öğrenci ve veliler okul önünde toplandı

Isparta'da eğitim öğretim gördükleri ilkokulun kapatılacağı iddiaları üzerine öğrenci ve veliler, okul önünde toplanarak, yetkililerden okullarının kapatılmamasını istediler.

Isparta'da Işıkkent Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Akif Altay İlkokulu'nun yeni eğitim öğretim yılında kapatılarak bitişiğinde bulunan Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne devredileceği iddiaları üzerine öğrenci ve veliler okul önünde toplandı. Ellerinde “Pandemi sürecinde kalabalık sınıfta ders yapamam”, “Tek ilkokul başka yok”, “Mahallenin bu okula ihtiyacı var” gibi pankartlar açan öğrenciler, okulun kapatılmamasını istedi.

“Okulumuzun mevcut şartlarda devam etmesini istiyoruz”

Grup adına gazetecilere açıklama yapan Şehit Polis Akif Altay İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Olcay Özgen, okulun eğitim öğretime başladığı yıldan bu yana sürekli olarak kapatılacağı söylentileri ile mücadele ettiğini belirterek, “Bugün gelinen noktada okulumuzun kademeli olarak kapatılması ve okulumuzun bitişiğinde bulunan Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne devredilmesi söz konusudur. Biz okulumuzun mevcut şartlarda devam etmesini istiyoruz” dedi.

“Çocuklarımız çok üzgün”

Çocukların okulların açılacağı ilk günde 40 dakikalık teneffüsün hayalini kurarken, özledikleri okul binasına kavuşamama gerçeği ile karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Özgen, “Mevcut okulumuza en yakın okul yaklaşık bir kilometre olup, diğer okullara daha uzaktır. Öğrencilerimiz her gün 4 kilometre yolu nasıl gidip geleceklerdir. Bu okullar bu binada açılalı henüz 4 yıl oldu, imam hatip lisesi fiziki şartlarını göz önünde bulundurmadan bünyesine bir de ortaokul ilave etmiş ve her yıl kapasitesinden fazla öğrenci alarak bugün iddialarına göre doluluk oranına ulaşmıştır. Bu planlamalar yapılırken neden 4 yıl sonrası hesap edilmemiştir? Bu plansızlığın sonuçlarına bizim ilkokul çocuklarımızın kapatılması ne kadar etiktir? Ayrıca pandemi sürecinde olmamız sebebiyle tedirginiz. Okulumuzun kapatılma kararı açıklanmasıyla birlikte çocuklarımızın çevre okullara dağıtılması sonucu kalabalık sınıflarda eğitim almasına gönlümüz razı değildir. Biz çocuklarımızın düzenlerinin bozulmamasını istiyoruz. Çocuklarımız çok üzgün. Bu konuda yetkililere sesleniyoruz; çocuklarımızın seslerine kulak verin ve okulumuzu kapatmayın” ifadelerini kullandı.

“Bizim mahalleye faydalı bir okul”

Muzaffer Türkeş Mahallesi Muhtarı İlker İbrahim Köse de Işıkkent Mahallesi'nde yer alan okulun kendi mahallesine oldukça faydalı olduğunu söyledi. Köse, “Buradan sayın valimizin, sayın vekillerimizin ve sayın il milli eğitim müdürümüzün sesimizi duymasını ve bize yardımcı olmasını rica ediyoruz” dedi.