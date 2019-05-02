“Okuma çemberim, kitaplar her şeyim” projesinde ödüller sahiplerini buldu

Isparta'da ortaokullar arasında düzenlenen “Okuma çemberim, kitaplar her şeyim” projesi tanıtımı ve sonrasında yapılan sınavda dereceye giren öğrenciler ile okullara ödülleri verildi.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından pilot okul olarak IYAŞ Selçuklu Ortaokulunda uygulandıktan sonra ile yayılması hedeflenen “Okuma çemberim, kitaplar her şeyim” projesi tanıtılarak, yapılan sınav sonrası dereceye giren öğrenci ve okul ekipleri ödüllendirildi. Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıldırım, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Tören öncesinde toplantıya gelenler, projenin pilot olarak uygulandığı IYAŞ Selçuklu Ortaokulu öğrencileri tarafından sunulan proje sergisi gezdiler. Proje toplantısının sunumunu gerçekleştiren Türkçe öğretmenlerinden Sema Yıldırım, projeyi anlatacak olan öğretmenlerin yanı sıra yanında bulunan Kemal isimli öğrencinin hikayesini katılımcılarla paylaştı.

Sunum sırasında projeyi yapmadan önce İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım'a götürdüklerinde “Proje iyi, güzel, hoş ama hocam bu çalışma 8/A sınıfındaki Kemal'e ne kazandıracak, ne değiştirecek?” sorusunu sorduğunu anımsatan Sema Yıldırım, “Biz burada terlememek adına, Kemal'i tutup buraya getirdik. O, kendisi proje sayesinde ne kazandığını sizlerle paylaşacak, umarız bizi mahcup etmez.” şeklinde konuştu.

Öğretmenlerin proje tanıtımları sonrasında, pilot okul olan IYAŞ Selçuklu Ortaokulu 8/A sınıfından Kemal Uygun isimli öğrenci proje sayesindeki kazanımlarını paylaştı. Bu sırada anlatımı dinleyen Yıldırım ile sunumu yapan öğretmen ekibi arasında renkli görüntüler yaşandı.

Okuma sınavında dereceye girenlere ödül takdimi yapıldı

Proje tanıtımı sonrasında geçen hafta sonunda düzenlenen projenin okuma sınavı sonucunda ferdi olarak dereceye giren öğrenci ve okullara ödülleri takdim edildi. Ferdi olarak birincilik ödülünü Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar kasabasındaki Şehit Bekir Aksöz Ortaokulu öğrencisi Ahsen Kaya, ikincilik ödülünü merkez Nazmiye Demirel Ortaokulu öğrencisi Ceylin Reyhan Gümüş ve üçüncülük ödülünü ise Eğirdir ilçesine bağlı Yukarı Gökdere köyündeki Mustafa Köklü Ortaokulu öğrencisi Fatıma Zehra Arslan'ın kazandığı sınavda, ekip olarak merkez Nazmiye Demirel Ortaokulu birinci, Aksu Şehit Yaşar Kocabaş Ortakokulu ikinci ve merkez Bahçelievler Ortaokulu da üçüncü oldu.

Öğrenci ve okulların ödüllerini ise İl Milli Eğitim Müdürü Yıldırım takdim etti. Tören sonrasında ayrıca, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nil Didem Şimşek tarafından öğrencilere “Ortaokul öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırma” konulu söyleşi gerçekleştirildi.