Öldürülüp suyu kuyusuna atılan adamın katil zanlısı tutuklandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde su kuyusunda silahla vurulmuş halde bulunan şahsın katil zanlısı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yalvaç ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası Musa Kaplan (41), 21 Ocak'ta "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alamayan eşi Şemsinur Kaplan, jandarma ve polisi arayarak kayıp başvurusunda bulundu. Kaplan'ı aramak için sosyal medyada da kayıp ilanı hazırlayan aile, birçok yerde paylaşım yaptı. Güvenlik güçlerinin yaptığı aramalar sonucu talihsiz adamın cesedine ulaşıldı. Hafta başından bu yana kayıp olarak aranan Kaplan, su dolu 9 metrelik kuyuda başından silahla vurulmuş vaziyette bulundu. Su dolu kuyudaki ceset, Isparta Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı. Başında kurşun yarası bulunduğu tespit edilen Kaplan'ın cenazesi, gerekli incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna konuldu. Yapılan araştırmalar sonucunda kayıp olan Kaplan'ın son olarak Kızılca Mahallesi'nde Hasan Hüseyin A. (49) ile birlikte görüldüğü bilgisine ulaşan ekipler, şahsı gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan Hasan Hüseyin A.'nın ilk olarak cinayet suçlamalarını kabul etmediği, ardından elim olayı itiraf ettiği öne sürüldü. Katil zanlısı Hasan Hüseyin A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Öte yandan polis, olayda kullanılan silahın bulunması için çalışma başlattı.