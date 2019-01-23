Olumsuz hava koşulları tatbikatı gerçeğe dönüştürdü

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde kar yağışının başlamasıyla birlikte etkili olan tipi, tatbikatı gerçeğe dönüştürdü. Ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen titizlikle yürüttükleri çalışmaları başarıyla tamamladı.

Isparta Davraz Kayak Merkezi'ndeki güvenlik seviyesini göstermek, olası bir çığ düşmesi sonrasında kar altında veya tesislerin arızalanması halinde telesiyej üzerinde mahsur kalabilecek vatandaşların hızlı bir şekilde kurtarılmasını sağlamak adına valilik koordinesinde tatbikat yapıldı. Tatbikata, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Timi ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Tatbikattaki senaryoya göre, ilk olarak Sümbül Tepe bölgesinde çığ düşmesi sonucu kar altında kalan 2 vatandaşın kaybolduğu bilgisi üzerine JÖAK ve JAK timleriyle 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri aldıkları ihbarla harekete geçti.

Arama ve iz takip köpekleriyle çığ altında kalan vatandaşlar bulundu

Davraz'daki tesisler bölgesinden kar paletli araçlar ve kar motorlarıyla Sümbül Tepe'ye siren çalarak hareket eden ekipler, bölgeye ulaştıktan sonra jandarmanın arama ve iz takip köpekleri ve AFAD ekipleri eşliğinde kaybolan vatandaşların yerini tespit etti. Çığ altında kalan vatandaşların kurtarılması sonrasında jandarmanın kar motorlarıyla 112 acil servis ekiplerine teslim edilen yaralılar daha sonra tedavi için ilgili yerlere sevk edildi.

Çalışmalar esnasında etkili olan kar yağışı ve tipi çalışmaları zorlaştırsa da ekipler, görevlerini başarıyla tamamladı.

Telesiyejde mahsur kalan vatandaşlar halatla kurtarıldı

Tatbikatta daha sonra senaryoya göre, arızalanan veya olumsuz hava koşulları nedeniyle durdurulmak zorunda kalınan telesiyej tesislerinde mahsur kalan 2 vatandaş, iple tesis direklerine tırmanarak telesiyejin biniş kısmına ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri tarafından, halatla aşağı indirilerek başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Tatbikatın başarıyla tamamlanmasının ardından, etkinlikte görev alan 86 görevli hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Önemli bir tatbikattı"

Davraz'ın Türkiye'deki en önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Çelik, "Son yıllarda Davraz Kayak Merkezi'nde ciddi bir oranda ziyaretçi bulunmaktadır. Burada esas olan kayak merkezinin tesislerinden ziyade, bu tesislerin çalışması esnasında kayakseverlerin güvenliğinin sağlanması bizim daha ve en önemli görevdir. Bugün bir tatbikat yapıldı. Valiliğimizin koordinesinde; Jandarma, İl Özel İdaremiz, AFAD, Sağlık Müdürlüğümüz ekipleriyle, burada oluşabilecek bir tehlikeyi bertaraf etme yönünde bir hazırlık yaptık. Buradaki en önemli şey güvenlik. Buraya gelen vatandaşlarımızın, kayak yaptığı ve telesiyejlere bindiği esnada başlarına gelebilecek herhangi bir olumsuzluk anında, burada bulunan başta Jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerimiz ve özel idaremizin nasıl müdahale edeceğini göstermesi açısından önemli bir tatbikattı. Bu tatbikatı başarıyla tamamladık. Kayakseverlerimizin buraya gönül rahatlığıyla gelebileceklerini ve her türlü güvenlik önlemiyle buranın hazır olduğunu söyleyerek, kayaklarını ve ziyaretlerini gönül rahatlığıyla gerçekleştirebileceklerini ifade etmek istiyorum" dedi.